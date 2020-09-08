الامارات | "إعمار العقارية": إصلاح سقف معلق سقط أمس داخل دبي مول

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شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار العقارية": إصلاح سقف معلق سقط أمس داخل دبي مول والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تغريدة نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن شركة "إعمار العقارية" أعلنت عن الانتهاء من إصلاح الضرر الذي لحق بسقف مُعلّق في أحد أروقة "دبي مول".
وكان السقف المعلق قد سقط، في ساعة متأخرة أمس، دون أن تسجل أي أضرار أو إصابات.
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