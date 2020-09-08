الامارات | تدهور مركبة واحتراقها نتيجة السرعة الزائدة في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن تدهور مركبة واحتراقها نتيجة السرعة الزائدة في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع حادث تدهور وانقلاب مركبة واحتراقها بالكامل، في إمارة عجمان، اليوم، بسبب القيادة بطيش وتهور، والسرعة الزائدة، ما أدى إلى تعرض السائق والراكب لإصابات متوسطة.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، المقدم سيف عبد الله الفلاسي إنه ورود بلاغ إلى غرفة العمليات بشرطة عجمان، يفيد بوقوع حادث تدهور مركبة واحتراقها على أحد الطرق الداخلية، في منطقة الرقايب السكنية بإمارة عجمان، وعليه انتقلت دوريات الشرطة والإسعاف الوطني والدفاع المدني إلى موقع الحادث خلال دقيقتين ونصف، وتم إخماد الحريق ونقل المصابين إلى المستشفى.

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وبعد التحري، تبين أن السائق شاب من الجنسية الخليجية، قاد مركبة من نوع سوزوكي، ونتيجة لسرعته الزائدة وتهوره في القيادة انحرفت المركبة واصطدمت برصيف الشارع، ما أدى إلى انقلابها، واشتعال النار فيها، وقد أصيب السائق بإصابة متوسطة، كما أصيب صديقه بإصابة بسيطة، وغادرا المستشفى بعد تلقي العلاج.

وحذر مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان من خطورة القيادة بطيش وتهور، لما في هذه الظاهرة من تهديد لسلامة الأرواح وخسائر في الممتلكات، كما شدد على أهمية الالتزام بقوانين السير والمرور والسرعات المحددة للطرق وخصوصاً في المناطق السكنية.

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