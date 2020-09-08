الامارات | جامعة الشارقة وعجمان تحددان إجراءات احترازية لضمان سلامة الطلبة

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الشارقة وعجمان تحددان إجراءات احترازية لضمان سلامة الطلبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت جامعة الشارقة وجامعة عجمان أنها اتخذت سلسلة من الإجراءات التي تضمن سلامة الطلبة وتحافظ عليهم من خطر انتشار ونقل عدوى فيروس كورونا بينهم، مشيرتان إلى أنهما أعدتا خطة شاملة وأصدرت تعليمات وقوانين مشددة لكل من يخالف الإرشادات، مبينتان بأنه لن يسمح بدخول الحرم الجامعي للمنتسبين الذين لا يحملون نتيجة سلبية لفحص كوفيد 19، لافتتان إلى أن نظام التعليم سيكون داخل الحرم الجامعية لبعض المساقات وعن بعد للمساقات النظرية.

وتفصيلاً، أكد مدير جامعة عجمان الدكتور كريم الصغير أن الجامعة اتخذت جميع التدابير الاحترازية المطلوبة والترتيبات اللازمة لضمان حماية بيئة الحرم الجامعي، لافتاً إلى أن سلامة طلبة وأعضاء هيئة التدريس وموظفين ستظل أولوية مطلقة، مبيناً بأن الجامعة أعدت خطة شاملة للتشغيل وفقاً للبروتوكولات والمتطلبات والتدابير الاحترازية الواردة من وزارة التربية والتعليم مع الاستمرار في تقديم تعليم عالي الجودة وفعال للطلبة في بيئة محفزة للتعلم.

وتابع: أصدرت الجامعة لائحة شاملة وواضحة تم إرسالها لكافة منتسبي الجامعة حول تدابير السلامة، والإرشادات العامة للحد من انتشار كوفيد-19، وتم وضع إجراءات مشددة لكل من يخالف هذه الإرشادات داخل الحرم الجامعي، مشيراً إلى أن من أهم هذه الإجراءات أنه لن يسمح بالدخول للحرم الجامعي للمنتسبين الذين لا يحملون نتيجة سلبية لفحص كوفيد 19، كما سيتم إجراء فحص الحرارة قبل الدخول إلى الحرم الجامعي، وإلزام الجميع بارتداء أقنعة الوجه والحفاظ على مسافة التباعد الجسدي، لافتاً إلى أن الجامعة أعلنت عن إرشادات خاصة لاستخدام المرافق المختلفة في الحرم الجامعي مثل قاعات الدراسة والسكن والمكتبة ووسائل النقل الجامعي وغيرها.

وأشار إلى أن جامعة عجمان تحرص على صحة وسلامة الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، إذ نجحت في تجربة التعلم عن بعد خلال الفصل الدراسي الثاني والصيفي، إذ ستقوم الجامعة بتدريس كافة المساقات النظرية عن بعد، فيما سيتم تغطية الشق العملي من المساقات وجها لوجه داخل الحرم الجامعي، لافتاً إلى أن هذا النموذج الهجين سيساعد في الحفاظ على أعلى معايير الصحة والسلامة والجودة الأكاديمية.

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وقال الدكتور كريم الصغير أنه تماشيًا مع متطلبات وزارة التربية والتعليم لتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، فإنه يمكن لنسبة محددة من الطلبة المسجلين في المساقات العملية (المختبرات، الاستوديوهات، والعيادات) التواجد في الحرم الجامعي، وسيتم تقسيم الطلبة المسجلين في هذه المساقات إلى مجموعات صغيرة تسمح لهم حضور المساقات العملية في الحرم الجامعي في بيئة آمنة، أما فيما يتعلق بامتحانات المنتصف وامتحانات نهاية الفصل الدراسي فإنها ستُعقد في الحرم الجامعي في القاعات الدراسية وغيرها من المرافق الإضافية لضمان تكافؤ الفرص والنزاهة الأكاديمية.

فيما أكدت جامعة الشارقة لـ "الإمارات اليوم" أنه تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من الجهات الصحية المختصة، انتهت الجامعة من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، من خلال توفير الملصقات الإرشادية والمنشورات التوعوية في جميع مرافق الحرم الجامعي، وتوفير المعقمات ووسائل الحماية الشخصية للجميع، إضافة إلى الإشراف على تطبيق إجراءات الحجر الصحي للطلبة وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية العائدين من الخارج، والتأكيد على ضرورة إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للجميع قبل مباشرة العمل، كما تقوم الجامعة بتطبيق الإشراف الدقيق على عملية تنظيم الدخول والخروج من مبان ومقرات الجامعة، من خلال توفير كاميرات الرصد الحراري على كافة مداخل الجامعة.

وأكدت إدارة الجامعة على الانتهاء من كافة الاستعدادات التي سيتم تطبيقها في العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد ومنها استمرار نظام التعلم عن بُعد للمساقات النظرية، وتطوير المحتوى العلمي لهذه المساقات ليتناسب مع طبيعة التعلم عن بُعد، كما سيتم تطبيق نظام التعليم المدمج (الهجين) للمساقات العملية والتدريب الميداني والسريري بما يضمن التباعد الاجتماعي وبما يضمن جودة التعليم والتعلم أيضاً، بالإضافة إلى استخدام البرامج التقنية الحديثة (برامج المحاكاة ) التي وفرتها الجامعة لطلبتها وأعضاء هيئتيها التدريسية والإدارية لأداء التجارب التفاعلية الافتراضية في المعامل والمختبرات الافتراضية، وتطبيق كافة الضوابط والإجراءات الاحترازية خلال تواجد الطلبة لحضور المقررات العملية.

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