الامارات | "كهرباء ومياه دبي" تتيح لمشتركي خدمة الشاحن الأخضر شحن سياراتهم باستخدام تطبيقها الذكي

شكرا لقرائتكم خبر عن "كهرباء ومياه دبي" تتيح لمشتركي خدمة الشاحن الأخضر شحن سياراتهم باستخدام تطبيقها الذكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي خدمة جديدة تتيح لجميع مالكي السيارات الكهربائية المسجلين في خدمة الشاحن الأخضر شحن سياراتهم باستخدام تطبيق الهيئة الذكي، عبر مسح رمز الاستجابة السريعة QR code المتوفر في 240 محطة من محطات الشاحن الأخضر العامة التابعة للهيئة، بما يتيح لهم شحن سياراتهم باستخدام التطبيق أو باستخدام بطاقة "الشاحن الأخضر".

وتأتي الخطوة في إطار جهود الهيئة لتعزيز خدماتها الذكية المعتمدة على أحدث التقنيات العالمية والمتوفرة جميعها عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، مما يضمن راحة بال المتعاملين ويتيح لهم إجراء معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بكل سهولة وأمان.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير: "تؤمن الهيئة أن المستقبل يتطلب إجراء تحولات ونقلات جذرية تواكب كل التطورات والتغيرات الهائلة التي تجري من حولنا، ونعمل لتحقيق مبادرة دبي 10X التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتطوير خدمات حكومة دبي لتطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات، وخطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون دبي سبّاقة ومبدعة في تلبية حاجات الفرد والمجتمع، وجعل دبي مدينة متكاملة ذكية مستدامة ومبتكرة في إدارة مواردها، وتحسين جودة الحياة فيها وترسيخ مكانتها كنموذج يحتذى به عالمياً في مجال الاقتصاد الأخضر.

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وتتبنى الهيئة الابتكار وأحدث التقنيات الإحلالية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لترسيخ مرونتها وجاهزيتها للتأقلم وتقديم حلول تسهل حياة الناس، وتشجعهم على المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة وخفض البصمة الكربونية".

يذكر أن الهيئة أطلقت مبادرة الشاحن الأخضر عام 2015 لتشجيع الجمهور على تبني وسائل النقل المستدامة واقتناء السيارات الكهربائية والهجينة بما يسهم في المحافظة على البيئة. وتوفر الهيئة أكثر من 240 محطة شحن كهربائية في مواقع مختلفة في إمارة دبي، ويمكن للمتعاملين الاطلاع على مواقع محطات الشحن من خلال تطبيق الهيئة الذكي أو موقعها الإلكتروني، أو باستخدام منصات الخرائط الرقمية، بالإضافة إلى منصات محطات الشحن المخصصة.

وتقدم الهيئة حافز الشحن المجاني لمالكي السيارات غير التجارية المسجلين في خدمة "الشاحن الأخضر"، ليتمكنوا من شحن سياراتهم الكهربائية من خلال محطات الشاحن الأخضر للسيارات الكهربائية التابعة للهيئة، مجاناً حتى 31 ديسمبر 2021، على أن يكون ذلك متاحاً حصرياً في محطات الشحن العامة، وليس في محطات الشحن المنزلية. أما بالنسبة لمالكي السيارات التجارية التابعة للمؤسسات والشركات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية، فيتعين عليهم دفع رسوم بمقدار 29 فلساً لكل كيلووات ساعة.

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