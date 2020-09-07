ملكة جمال العرب غزلان شرقاوي تنضم لتطبيق ستارزلي

انضمت ملكة جمال العرب والعارضة غزلان شرقاوي (gigi cherqaoui) إلى التطبيق الأشهر حاليا ستارزلي STARZLY الذي يضم مجموعة من أهم مشاهير الوطن العربي والغربي حيث يقومون بتسجيل فيديوهات حسب طلب المعجبين، وعبرت غزلان عن سعادتها بالانضمام إلى التطبيق عبر حسابها على الإنستغرام وأنها ستكون أكثر من سعيدة بتلبية رغبات متابعينها ومشاركتهم أفراحهم عبر ستارزلي STARZLY.

ومن أبرز المشاهير الذين انضموا إلى التطبيق سعد المجرد وانريكي آرسي نجم المسلسل الشهير لا كاسا دي بابيل وأصالة ووائل جسار وغيرهم من ألمع نجوم الغناء والتمثيل.

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