جهاز العرض الجديد CINEBEAM من إل جي يرتقي بتجربة العرض المنزلي إلى مستويات متقدمة

- صُمّم أحدث جهاز عرض CineBeam 4K UHD Laser طراز (HU810P) من إل جي إلكترونيكس لتقديم تجربة سينمائية أصيلة للمستهلكين دون مغادرة منازلهم. ويوفر أحدث ابتكارات مجموعة أجهزة العرض عالية الدقة الشهيرة التي تقدمها إل جي ميزات وتقنيات تجعله الخيار الأمثل لمحبي الأفلام وللعائلات الساعية إلى الاستمتاع بتجربة الترفيه المنزلي. وبالإضافة إلى جودة الصورة التي ترقى إلى مستوى العرض السينمائي، يوفر هذا الجهاز إمكانية الوصول بسهولة إلى الأفلام الصادرة مباشرة عبر خدمات البث من خلال مزايا التوافق مع التطبيقات الشائعة لبث المحتوى.

ويوفر جهاز العرض CineBeam 4K UHD Laser دقة 4k (3,840 x 2,160) مع حجم مساحة عرض يصل إلى 300 بوصة (قطرياً) وسطوع رائع يصل إلى 700, 2 لومن ANSI ويغطي 97% من مساحة الألوان DCI-P3 مع نظام ليزر مزدوج. ويعتمد الجهاز على مصدر موثوق ومتين لضوء الليزر مع عمر افتراضي يصل إلى 20,000 ساعة تقريباً من العرض المتأل.

وبغض النظر عن درجة سطوع الغرفة ومدى تعتيم المشهد، يقدم جهاز العرض صوراً واضحة ونابضة بالحياة بفضل تقنية Adaptive Picture Pro الجديدة من إل جي. ويوفر وضع Iris Mode إعدادين جاهزين هما وضع الغرفة الساطعة Bright Room ووضع الغرفة المظلمة Dark Room حيث يكتشف مقدار الضوء في الغرفة لتقديم أفضل صورة ممكنة حتى أنه يوفر بيئة عرض سينمائي حقيقية عند الرغبة. وتضبط ميزة Adaptive Contrast كل إطار تلقائياً لتحقيق نسبة التباين المثلى في المشاهد المظلمة.

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ويدعم جهاز CineBeam الجديد من إل جي وضع Real Cinema Mode وTruMotion Mode لعرض الأفلام كما أرادها صانعوها من خلال ضبط معدل إطارات الصورة المعروضة لمطابقة المصدر الأصلي عند 24 هرتز. وتتناسب تقنية TruMotion من إل جي تماماً مع أفلام الحركة حيث تعرض الحركات السريعة والمشاهد السريعة بسلاسة وانسيابية وبشكل واقعي للغاية. ويدعم جهاز العرض الجديد مجموعة متنوعة من تنسيقات HDR الشائعة بما في ذلك HDR10 وHLG بالإضافة إلى Dynamic Tone Mapping.

من ناحية أخرى، ولتوفير أقصى قدر من الراحة، يتميز جهاز العرض الجديد بخاصية الاتصال اللاسلكي مع أنظمة صوت المسرح المنزلي عبر تقنيتي WiSA وBluetooth. وعند الاتصال عبر HDMI 2.1 مع قناة إرجاع صوت محسّنة (eARC)، يوفر جهاز العرض صوراً بدقة 4k بألوان 10 بت وجودة صوت متكاملة. كل ذلك إلى جانب إمكانية وضع جهاز CineBeam في أي مكان في الغرفة بسهولة تامة بفضل خاصية التقريب1.6X وتحول العدسة الأفقي والرأسي.

ويشغل جهاز العرض أحدث منصة webOS 5.0 من إل جي لتحكم وتنقل انسيابيين بالإضافة إلى الوصول السريع إلى خدمات البث الشهيرة مثل Disney+ و YouTube . كما أن الجهاز متوافق مع Apple AirPlay 2 وScreen Share، مما يمكن المشاهدين من مشاركة المحتوى عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحصول على أروع تجربة سينمائية. وباستخدام برنامج Auto Calibration II، يمكن للمستخدمين الحصول على نتائج لن يكن من الممكن الحصول عليها سابقاً إلا من خلال معايرة الصورة الاحترافية.