الامارات | سرقة مليون درهم من تاجر بعد استدراجه بصفقة وهمية

شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة مليون درهم من تاجر بعد استدراجه بصفقة وهمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات زائراً عربياً سرق مليون درهم بالإكراه من تاجر آسيوي بعد الاتفاق معه على صفقة حقائب، ثم غدر به، واعتدى عليه مع آخرين هاربين. كما أحالت أيضاً متهماً عربياً عثر بحوزته على 459 ألف درهم من المبلغ المسروق.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه التقى المتهم سابقاً في مكتبه لإتمام صفقة لشراء حقائب، واتفقا على تحويل مبلغ 511 ألف دولار (نحو 1.8 مليون درهم) إلى حساب المتهم، إضافة إلى تسليمه مبلغ مليون درهم نقداً في موعد محدد في مكتب الأخير.

وأضاف أنه حمل المبلغ في الموعد المحدد داخل حقيبة سوداء، واتفقا على اللقاء في مكان بعينه، وحين وصل إلى هناك، برفقة شريكه، حضر إليه شخص إفريقي يرتدي زيّ حراس الأمن، فسأله عن اسمه، وأخبره بأنه سيقتاده إلى مكتب المتهم، ثم غافله فجأة وسحب منه الحقيبة بالقوة، ما أدى إلى تمزق حزامها، وفرّ هارباً بها.

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من جهته، قال شريك المجني عليه إنه كان برفقة الأخير حين توجها لإتمام الصفقة وتسليم النقود، وتحدث معهما المتهم الأول هاتفياً لإرشادهما إلى المكان، وسألهما عن نوع المركبة التي أتيا بها، ومواصفاتها، حتى يرسل إليهما شخصاً يرشدهما إلى البناية، ثم حضر شخص إفريقي يرتدي زي حارس أمن، وسأل المجني عليه عن اسمه، فيما كان لايزال المتهم الأول يتحدث هاتفياً مع المجني عليه، وفجأة سحب الشخص الإفريقي الحقيبة من يد الأخير وفرّ هارباً.

وأكد شاهد من شرطة دبي تشكيل فريق عمل فور تلقي بلاغ حول جريمة السرقة، مضيفاً أن الفريق توصل إلى أن المتهم الأول هو من خطط للجريمة، فحدد موقعه مع المتهم الثاني، وقبض عليهما في أحد الفنادق. وأضاف الشاهد أنه عثر على جزء من المبلغ المسروق مع المتهم الأول، إضافة إلى ورقة حدد فيها نصيب كل شخص شارك في الجريمة، ومن بينهم المتهم الثاني، الذي عثر معه على 459 ألف درهم.

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