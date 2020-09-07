الامارات | «طرق دبي» توظف الذكاء الاصطناعي لتخطيط مسارات الحافلات

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» توظف الذكاء الاصطناعي لتخطيط مسارات الحافلات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن بدء تجربة نموذج توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي - المتمثلة في خوارزميات تعلم الآلة (MachineLearning) لتخطيط مسارات الحافلات من حيث درجة الاستخدام على مدار اليوم، في إطار سعي الهيئة إلى توظيف التقنيات في توفير الوقت والجهد وتحسين تجربة المتعامل في وسائل النقل الجماعي.

وقال مدير إدارة تنفيذي الخدمات الذكية بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة أحمد محبوب، إن التجربة تهدف إلى إعادة تخطيط المسارات عند طريق الذكاء الاصطناعي وخوارزميات تعلم الآلة لجميع المسارات التي تبلغ 150 مساراً داخل دبي تخدم 2158 حافلة، وإنه تم تنفيذ هذه التقنيات كمرحلة تجريبية على 10 مسارات عبر بيانات استخدام بطاقة «نول»، في إطار السعي لتحديد مواقف الحافلات ذات الإقبال الكثيف طوال اليوم، ومواقف التوقف المستخدمة فقط في ساعات الذروة، إلى جانب معرفة المواقف ذات الإقبال النادر.

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وأضاف أنه بناءً على تحليل هذه البيانات باستخدام خوارزميات تعلُّم الآلة والذكاء الاصطناعي وبناء نظام متكامل، يمكن للإدارات المعنية اتخاذ القرارات المتعلقة بعدم التوقف في مواقف معينة، أو اقتراح مسارات سريعة تتخطى هذه المواقف مع القدرة في الوقت ذاته على مراعاة احتياجات الركاب، الأمر الذي يسهم بفعالية في تحسين هذه الخدمة الحيوية.

وأشار إلى أن المرحلة التجريبية التي تم تنفيذها بناءً على بيانات بطاقة «نول»، أسفرت خلال 30 يوماً عن تخفيض الوقت المُهدر لحركة سير الحافلات بمعدل 13.3٪ عبر المسارات الخاضعة للتجربة، موضحاً أن معدل سير الحافلات سنوياً يقدر بـ153 مليون كيلومتر، مما يعني أن هذه التقنيات ستسهم في تخفيض كمية الوقود المستهلكة وبالتالي تقليل الانبعاثات الكربونية، إلى جانب توفير الوقت والجهد المبذولين من جانب مخططي الرحلات.

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