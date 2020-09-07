الامارات | مخالفة 5 محال في الذيد لوجود ملصقات غير لائقة على الحقائب المدرسية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت بلدية الذيد زيارات تفتيشية لـ23 مركزاً ومحلاً تجارياً، أسفرت عن تحرير خمس مخالفات لمحال غير ملتزمة بالتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19). وأنهت البلدية حملتها السنوية «العودة إلى المدارس» التي تزامنت مع انطلاق العام الدراسي الجديد، ونظمها قسم السلامة والتفتيش البلدي. وأشار رئيس شعبة رقابة الأسواق في البلدية، عمر حامد الكتبي، إلى أن الحملة استهدفت أدوات القرطاسية التي تحمل صوراً وعبارات مسيئة أو غير لائقة، إضافة إلى متابعة مدى التزام المراكز والمحال التجارية بالإجراءات الاحترازية. وأضاف الكتبي أن أبرز نتائج الحملة التأكد من ضمان التزام المؤسسات والمحال التجارية بقوانين ولوائح البلدية، إضافة إلى ضمان عدم بيع ألعاب قد تسبب خطورة على الأطفال. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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