الامارات | بلدية أبوظبي تنفذ حملة لإزالة المخلفات العشوائية

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أبوظبي تنفذ حملة لإزالة المخلفات العشوائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفّذت بلدية مدينة أبوظبي حملة لإزالة المخلفات مجهولة المصدر في مدينة شخبوط على مدى شهر كامل، بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، بهدف مكافحة ظاهرة المخلفات العشوائية في المناطق السكنية، وتوعية السكان بالأضرار الناتجة عن تكدس هذه المخلفات على الصحة والبيئة، وعلى المظهر الحضاري العام.

ورصدت الحملة العديد من المشوهات العشوائية في 537 موقعاً، حيث عملت على تنظيف 132 موقعاً منها، وجارٍ العمل على معالجة المواقع المتبقية، كما تضمنت الحملة توعية السكان بالآثار السلبية للمخلفات العشوائية، وكيفية التصرف السليم في حالة رصدها في الأحياء السكنية.

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