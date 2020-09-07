- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أبوظبي تنفذ حملة لإزالة المخلفات العشوائية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفّذت بلدية مدينة أبوظبي حملة لإزالة المخلفات مجهولة المصدر في مدينة شخبوط على مدى شهر كامل، بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، بهدف مكافحة ظاهرة المخلفات العشوائية في المناطق السكنية، وتوعية السكان بالأضرار الناتجة عن تكدس هذه المخلفات على الصحة والبيئة، وعلى المظهر الحضاري العام.
ورصدت الحملة العديد من المشوهات العشوائية في 537 موقعاً، حيث عملت على تنظيف 132 موقعاً منها، وجارٍ العمل على معالجة المواقع المتبقية، كما تضمنت الحملة توعية السكان بالآثار السلبية للمخلفات العشوائية، وكيفية التصرف السليم في حالة رصدها في الأحياء السكنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بلدية أبوظبي تنفذ حملة لإزالة المخلفات العشوائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.