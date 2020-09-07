الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هاتف

اشتكى متعاملون مع شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات من تأخر موظفي خدمة العملاء في الرد على الهاتف الذي يبدأ برقم 600، ما يكلفهم كثيراً من المال والوقت، إذ تراوح فترة الانتظار بين 10 و15 دقيقة.

أموال

تتفاوت أسعار تحويل الأموال إلى جمهورية مصر العربية، لدى شركات الصرافة، حسب البنك المستقبل للتحويل في مصر، ما يربك المستهلكين، الذين دعوا إلى إيجاد حل لذلك بوضع سعر ثابت لرسوم التحويل، بالاتفاق مع الجهات المصرية.

كمامات

تراجعت بصورة لافتة أسعار الكمامات الطبية التي باتت تباع على نطاق واسع لدى محال عدة في قطاع التجزئة، حيث أدى توافر المعروض من الكمامات، مع استقرار الطلب عليها، إلى تراجع أسعارها لتصبح في متناول الجميع.

تفاوت

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لاحظ مستهلكون تفاوتاً ملحوظاً بين أسعار الخضراوات والفاكهة لدى منافذ بيع كبرى وأسعارها في أسواق الخضراوات والفاكهة. وطالب مستهلكون بضرورة تشديد الإجراءات الرقابية، لمنع منافذ البيع الكبيرة من زيادة أسعار تلك السلع.

توعية

دعا متسوقون إدارات المراكز التجارية إلى توجيه أفراد الأمن إلى التنبيه على الزائرين بضرورة ارتداء كمامات الوجه، وتوعيتهم بالطريقة الصحيحة لوضع الكمامة، بحيث تغطي الأنف والفم بصورة تامة، وعدم التهاون في ارتدائها بصورة صحيحة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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