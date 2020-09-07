الامارات | افتتاح مدرستين في منطقتي الرحمانية والعزرة بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مدرستين في منطقتي الرحمانية والعزرة بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص عن ترخيص مدرستين جديدتين في إمارة الشارقة، خلال العام الدراسي الجاري، هما مدرسة «الابتكار العلمي» الخاصة في منطقة الرحمانية، ومدرسة «مسار» الخاصة، في منطقة العزرة.

وتحتضن الإمارة 115 مدرسة خاصة، توفر بيئة تعليمية متطورة، بمخرجات تعليمية ذات مقاييس دولية.

وتعتمد مدرسة «الابتكار العلمي»، المنهج البريطاني، وهي مرخصة لتسجيل الطلبة من السنة التأسيسية الأولى إلى السنة الـ13، فيما تعتمد مدرسة «مسار» المنهج الأميركي، وهي مرخصة لتسجيل الطلبة من الروضة الأولى إلى الصف الـ12.

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وقال مدير الهيئة، علي الحوسني، إن افتتاح المدرستين يعدّ إضافة نوعية إلى منظومة المدارس في الإمارة، لافتاً إلى أنهما «سترفدان المنظومة التربوية والتعليمية بأدوات وأساليب متنوعة، تبشر بمخرجات تعليمية متطورة».

وأعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، التي أنهت تنفيذ الفحوص المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للعاملين في المدارس الخاصة بالإمارة، عن بدء العام الدراسي من خلال تطبيق نظام «التعلم عن بعد» لجميع طلبة المدارس الخاصة بالإمارة، لمدة أسبوعين، سيتم خلالهما عمل الفحوص للطلبة الذين اختاروا نظام «التعلم الهجين» أو «التعلم المباشر» ممن يبلغون 12 عاماً فما فوق، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وستجري فرق مختصة من الهيئة وبلدية الشارقة ومجلس الشارقة للتعليم، زيارات رقابية للوقوف على جاهزية المدارس، ومدى التزامها بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية التي حددها الدليل الإرشادي لإعادة فتح المدارس الخاصة في الإمارة.

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