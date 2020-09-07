الامارات | طقس صحو مع ضباب خفيف خلال الأيام المقبلة

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس صحو مع ضباب خفيف خلال الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الأيام المقبلة صحواً بوجه عام، مع احتمال تشكل ضباب خفيف.

كما توقع أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً. وتوقع المركز أن يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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وقال المركز إن الطقس غداً سيكون رطباً، خصوصاً على السواحل، مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً، ويكون غائماً جزئياً بعد الظهر شرقاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية ظهراً خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

أما يوم الأربعاء فيكون الطقس رطباً على السواحل، مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً، وصحواً بوجه عام وغائماً جزئياً بعد الظهر شرقاً، والرياح جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية ظهراً، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً. وتوقع المركز أن يكون الطقس يوم الخميس المقبل صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، تظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

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