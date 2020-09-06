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الامارات | الطقس المتوقع في الدولة غداً

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع في الدولة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقا بعد الظهر يصبح، رطبا ليلاً وصباح "الثلاثاء" مع احتمال تشكل الضباب الخفيف خاصة على المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

أما حركة الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية.

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ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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