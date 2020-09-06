الامارات | الطقس المتوقع في الدولة غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع في الدولة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقا بعد الظهر يصبح، رطبا ليلاً وصباح "الثلاثاء" مع احتمال تشكل الضباب الخفيف خاصة على المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

أما حركة الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية.

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ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط.

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