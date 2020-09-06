الامارات | "بطل السلام".. قصيدة جديدة لمحمد بن راشد

شكرا لقرائتكم خبر عن "بطل السلام".. قصيدة جديدة لمحمد بن راشد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قصيدة جديدة من أشعاره تحمل عنوان "بطل السلام"، عبر حسابه في انستغرام، جاء فيها: بطل السلام لـــك رايـــة فــوق الـمـجرة تـخـفق

ومــكـارم مـنـهـا الـمـكـارم تـعـشق طـرقـتـك والـمـجـد الـمـأثـل مــورق

ونــــداك مــنـه مــطـوق ومــطـوق فـلـبـاسـه مـلـبـوسـه لـــك رائـــق

فــخــرا لـــه هـــام الـثـريـا تــطـرق بــيـتـي وبـيـتـك والـوشـائـج بـيـنـنا

وعــريـنـنـا والـــعــارض الــمـتـدفـق واسـمـي وإسـمـك واحـد يـا قـائدا

فــي كـل مـا يـدعو نـطيع ونـصدق ســـريــا مــحـمـد لــلـعـلا مـتـألـقـا

قـــدمــا ومــثـلـك بــالـعـلا يــتـألـق بـــك حـكـمـة مـــن زايـــد مـوروثـة

وعــزائــم مــنـهـا الــعـزائـم تـــورق أشـبـهت زايـد فـي الـمواضع كـلها

وإذا تـسـابـقـك الـمـفـاخر تـسـبـق ويــــد تــجـود بـصـيـب ثـــر الـعـطـا

وكــأنــمـا الــدنـيـا بــكـفـك تــــرزق Advertisements وكـــأن مـاضـيـنا الـعـريـق قـصـيـدة

بـعـظيم مـا أتـحفت شـعبك تـنطق بـطل الـسلام وصـانع السلم الذي

بـجـناح عـزمك فـي الـسماء يـحلق ولـــك الــبـلاد سـهـولـها ونـجـودها

ولأنــــت بـالـمـجد الـمـأثـل أخــلـق بـسـيـاسـة مــدروسـة مـرسـومـة

ظـهـر الـصـواب بـهـا وبـان الـمنطق ولـك الـجنود الـذائدون عـن الحمى

دمـهـم فـداءا فـي الـمواقف يـهرق أنـــى اتـجـهـت فــثـم عـــز حـافـل

ولــــك الـفـخـار مــغـرب ومــشـرق فـــــوق الــثــريـا مـــنــزل تـحـتـلـه

وتـطـل مـنـه عـلـى الــورى تـتـألق ولـكـم يـحـاول فـهـم فـكـرك جـاهل

فـيـعـود والــبـاب الـمـبـجل مـغـلـق لـــك كـــل شـعـبـك تــابـع ومـتـابع

فـابـلغ مــداك فـمن جـناحك يـلحق وأنــا أخــوك كـمـا عـهدت مـساعدا

شمس الأخوة في المواقف تشرق محمد بن راشد آل مكتوم تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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