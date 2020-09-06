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الامارات | "بطل السلام".. قصيدة جديدة لمحمد بن راشد

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قصيدة جديدة من أشعاره تحمل عنوان "بطل السلام"، عبر حسابه في انستغرام، جاء فيها:

بطل السلام

لـــك رايـــة فــوق الـمـجرة تـخـفق
ومــكـارم مـنـهـا الـمـكـارم تـعـشق

طـرقـتـك والـمـجـد الـمـأثـل مــورق
ونــــداك مــنـه مــطـوق ومــطـوق

فـلـبـاسـه مـلـبـوسـه لـــك رائـــق
فــخــرا لـــه هـــام الـثـريـا تــطـرق

بــيـتـي وبـيـتـك والـوشـائـج بـيـنـنا
وعــريـنـنـا والـــعــارض الــمـتـدفـق

واسـمـي وإسـمـك واحـد يـا قـائدا
فــي كـل مـا يـدعو نـطيع ونـصدق

ســـريــا مــحـمـد لــلـعـلا مـتـألـقـا
قـــدمــا ومــثـلـك بــالـعـلا يــتـألـق

بـــك حـكـمـة مـــن زايـــد مـوروثـة
وعــزائــم مــنـهـا الــعـزائـم تـــورق

أشـبـهت زايـد فـي الـمواضع كـلها
وإذا تـسـابـقـك الـمـفـاخر تـسـبـق

ويــــد تــجـود بـصـيـب ثـــر الـعـطـا
وكــأنــمـا الــدنـيـا بــكـفـك تــــرزق

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وكـــأن مـاضـيـنا الـعـريـق قـصـيـدة
بـعـظيم مـا أتـحفت شـعبك تـنطق

بـطل الـسلام وصـانع السلم الذي
بـجـناح عـزمك فـي الـسماء يـحلق

ولـــك الــبـلاد سـهـولـها ونـجـودها
ولأنــــت بـالـمـجد الـمـأثـل أخــلـق

بـسـيـاسـة مــدروسـة مـرسـومـة
ظـهـر الـصـواب بـهـا وبـان الـمنطق

ولـك الـجنود الـذائدون عـن الحمى
دمـهـم فـداءا فـي الـمواقف يـهرق

أنـــى اتـجـهـت فــثـم عـــز حـافـل
ولــــك الـفـخـار مــغـرب ومــشـرق

فـــــوق الــثــريـا مـــنــزل تـحـتـلـه
وتـطـل مـنـه عـلـى الــورى تـتـألق

ولـكـم يـحـاول فـهـم فـكـرك جـاهل
فـيـعـود والــبـاب الـمـبـجل مـغـلـق

لـــك كـــل شـعـبـك تــابـع ومـتـابع
فـابـلغ مــداك فـمن جـناحك يـلحق

وأنــا أخــوك كـمـا عـهدت مـساعدا
شمس الأخوة في المواقف تشرق

محمد بن راشد آل مكتوم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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