الامارات | 70% نسبة إنجاز تقاطع جسر الراشداية بعجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن 70% نسبة إنجاز تقاطع جسر الراشداية بعجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عبدالرحمن محمد النعيمي أن الكفاءات البشرية وفرق العمل تسعى لإنجاز جملة من مشاريع الطرق والبنية التحتية في مناطق مختلفة بالإمارة، مشيرا إلى أن الدائرة تواصل عملها لإتمام المشاريع التطويرية بالإمارة لمواكبة التطور العمراني والكثافة السكانية وبما يضمن تحقيق انسيابية الحركة المرورية في الإمارة وتأمين وصول سهل ومريح للسكان إلى مساكنهم، موضحاً أن المشاريع تعد ضمن المخطط الحضري الاستراتيجي لإمارة عجمان والخاص بتعزيز البنية التحتية واستيعاب الحركة المرورية في عجمان.

وتابع خلال الجولة الميدانية للاطلاع على سير العمل في مشروع تطوير تقاطع الراشدية والهادف إلى إنشاء مجموعة من الجسور لربط شارع الشيخ خليفة بشارع عبد الله بن عبود وشارع بدر، لاستيعاب الحركة المرورية وتحقيق انسيابية للحركة في جميع الاتجاهات مع تأمين التفاف حر من الاتجاهين تحت جسر الراشدية وجسر غلفا

واستمع لشرح تفصيلي عن المشروع قدمه الدكتور المهندس محمد بن عمير والذي أوضح أن الكوادر العاملة تسعى لتنفيذ المشروع الهادف لإيجاد متنفس لشارع الشيخ خليفة والذي يعد الشريان الحيوي في الإمارة، مبيناً أن العمل في المشروع بدأ في النصف الثاني من العام المنصرم 2019 لتصل نسبة الانجاز حتى يومها الحالي (70%)، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في نهاية العام الحالي 2020.

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وشملت الجولة الميدانية تفقده لمشروع إنشاء طرق داخلية في منطقة محمد بن زايد، والذي يحتوى على مجموعة من الطرق الداخلية المفردة بطول ( 8 كم ) في مدينة محمد بن زايد، لتأمين التنقل السهل و المريح للسكان، حيث بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع 80% ومن المتوقع الانتهاء من المشروع نهاية العام الحالي 2020.

وثمن في ختام الجولة جهود الكوادر العاملة والتي تحرص على تطوير شبكات الطرق وتنفيذها بأعلى المواصفات العالمية لتواكب الطفرة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الإمارة، مبيناً أن الدائرة ستواصل جهودها الحثيثة للمضي قدماً في تعزيز مشاريع البنية التحتية الهادفة إلى الوصول إلى بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، لتعزيز نمط الحياة في الإمارة وتحسين مستوى النقل والتنقل والبيئة الحضرية للسكان والزائرين لإمارة عجمان.

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