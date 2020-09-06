الامارات | افتتاح مدرستين جديدتين في منطقتي الرحمانية والعزرة بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مدرستين جديدتين في منطقتي الرحمانية والعزرة بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، عن ترخيص مدرستين جديدتين في إمارة الشارقة، خلال العام الدراسي 2020/2021، وهما مدرسة الابتكار العلمي الخاصة، ومدرسة مسار الخاصة

ويأتي افتتاح المدرستين ترجمة للواقع التعليمي المتميز الذي تشهده إمارة الشارقة، وتعزيزاً لمكانتها، حيث تحتضن الإمارة نحو 115 مدرسة خاصة، توفر بيئة تعليمية متطورة، بمخرجات تعليمية ذات مقاييس دولية.

وتقع مدرسة الابتكار العلمي الخاصة، التي تعتمد المنهج البريطاني، في منطقة الرحمانية بالشارقة، وهي مرخصة لتسجيل الطلبة من السنة التأسيسية الأولى إلى السنة الثالثة عشر، فيما تقع مدرسة مسار الخاصة، وتعتمد المنهج الأميركي، في منطقة العزرة، وهي مرخصة لتسجيل الطلبة من الروضة الأولى إلى الصف الثاني عشر.

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وقال مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاصعلي الحوسني: " تعتبر إمارة الشارقة بيئة تعليمية جاذبة للاستثمار في التعليم، ووجهة للجهات التي تبحث عن مخرجات تعليمية بمعايير دولية، نظراً للتجربة الطويلة والخبرات الكثيرة التي تمتلكها، حيث توفر مدارس الإمارة أدوات تعليمية بجودة عالية، وأساليب غير تقليدية، بهدف تخريج أجيال فاعلة ومؤثرة في الحراك التنموي في شتى المجالات".

واضاف الحوسني "أن افتتاح هاتين المدرستين يعد إضافة نوعية إلى منظومة المدارس التي تنتشر في الإمارة، والتي تحتضن العديد من المؤسسات التعليمية ذات السمعة والمكانة الدولية. إذ سترفد المدرستين اللتين انضمتا إلى منصتنا التعليمية في الإمارة المنظومة التربوية والتعليمية، بأدوات وأساليب تعليمية وتربوية فريدة ومتنوعة، وتبشر بمخرجات ومنتجات تعليمية متطورة".

هذا وأعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، التي أنهت تنفيذ جميع الفحوصات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 للعاملين في المدارس الخاصة بالإمارة، عن بدء العام الدراسي من خلال تطبيق نظام التعلم عن بعد لجميع الطلبة في المدارس الخاصة بالإمارة ولمدة أسبوعين سيتم خلالها عمل الفحوصات للطلبة الذين اختاروا نظام التعلم الهجين أو التعلم المباشر ممن يبلغون من العمر 12 عاماً فما فوق وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة و وقاية المجتمع ، كما ستقوم فرق مختصة من الهيئة وجهات أخرى مثل بلدية الشارقة و هيئة الوقاية والسلامة و مجلس الشارقة للتعليم بعمل زيارات رقابية للوقوف على جاهزية المدارس ومدى التزامها بتطبيق جميع الاجراءات والتدابير الاحترازية التي ذكرت في الدليل الإرشادي لإعادة فتح المدارس الخاصة في الإمارة والذي تم تعميمه على المدارس الخاصة.

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