الامارات | الصحة تكشف عن 513 إصابة جديدة بـ "كورونا" و 2,443 حالة شفاء

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 87,336 فحصا ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، وكشفت عن 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 73,984 حالة. وسجلت الوزارة 2,443 حالة شفاء جديدة لمصابين بمرض كوفيد19، وتعافيها التام من الأعراض، وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة 66,095 حالة. كما أعلنت الوزارة عن عدم تسجيل أي حالات وفاة لمصابين بمرض كوفيد19 خلال الـ 24 ساعة الماضية في الدولة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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