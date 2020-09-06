الامارات | الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام المقبلة

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:

الإثنين: طقس صحو بوجه عام - وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء: طقس رطب خاصة على السواحل مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً - صحو بوجه عام - وغائم جزئياً بعد الظهر شرقاً ً.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية ظهراً خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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الأربعاء: طقس رطب على السواحل مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً - صحو بوجه عام - وغائم جزئياً بعد الظهر شرقاً ً.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية ظهراً خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس: طقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً - تظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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