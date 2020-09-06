الامارات | 6 معلومات للحصول على تأشيرة بعد «كوفيد-19»

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شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات للحصول على تأشيرة بعد «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استأنف قطاع السفر العالمي نشاطه بحذر بعد شهور من توقفه، حيث بدأت دول عدة استقبال الزوار والسياح، واستئناف العديد من الرحلات الجوية، إلا أن السفر في عالم ما بعد فيروس «كوفيد-19» سيشهد العديد من التحديات، حيث تخضع سياسات السفر لتغييرات عدة، وعلى المسافرين تفهم الإجراءات الجديدة، واتخاذ التدابير المناسبة لجعل رحلتهم سهلة، ويعد العنصر الأساسي في هذا الإطار التأكد من فهم «الوضع الطبيعي الجديد»، واتخاذ الخطوة الأولى عبر التقدم بطلب للحصول على تأشيرة.
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