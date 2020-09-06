الامارات | 705 إصابات جديدة بـ «كورونا».. وشفاء 494 حالة

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شكرا لقرائتكم خبر عن 705 إصابات جديدة بـ «كورونا».. وشفاء 494 حالة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراءها 82 ألفاً و333 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لها وعزلهم، وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 705 حالات إصابة جديدة بالفيروس، جميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 73 ألفاً و471. وأعلنت عن وفاة مصاب واحد بتداعيات الإصابة بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 388 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 494 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 63 ألفاً و652 حالة.
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