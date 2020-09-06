الامارات | «الإسعاف الجوي» في أبوظبي ينقل مواطناً تعرَّض لإعياء شديد

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسعاف الجوي» في أبوظبي ينقل مواطناً تعرَّض لإعياء شديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نقلت طائرة الإسعاف الجوي، في إدارة طيران شرطة أبوظبي، بقطاع العمليات المركزية، مواطناً في العقد الثاني من عمره (21 عاماً)، من جزيرة المايا إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي، تعرض لإعياء شديد.

وكانت غرفة عمليات طيران شرطة أبوظبي تلقت بلاغاً، من مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات، يفيد باستدعاء حالة مواطن الصحية نقله إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية بأبوظبي.

وأقلعت طائرة الإسعاف الجوي ونقلت المريض، ووفرت له الرعاية الطبية اللازمة أثناء نقله بالطائرة المروحية، إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية لاستكمال العلاج.

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