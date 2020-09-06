الامارات | حزمة رابعة لدعم قطاع النقل في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن حزمة رابعة لدعم قطاع النقل في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، قرارا بشأن الحزمة الحكومية الرابعة لدعم قطاع النقل والمواصلات في الإمارة، لتخفيف الآثار الاقتصادية على المستثمرين في النقل والمواصلات، الناجمة عن الأزمة العالمية بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونص القرار على تطبيق تخفيض قيمة فاتورة الامتياز الصادرة من هيئة النقل خلال الفترة من أول أكتوبر حتى 31 ديسمبر المقبلين في حال تسديد قيمتها بالكامل، خلال 30 يوماً من تاريخ إصدارها، بنسبة 5%، وبنسبة 3% خلال الـ 30 يوماً التالية.

وحدد تخفيض بدل اعتماد برامج التدريب اعتباراً من سريانه حتى 30 سبتمبر 2021 بنسبة 20%، واستثنى برامج التدريب الخاصة بالسائقين الجدد وسائقي الفنادق.

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