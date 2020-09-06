الامارات | ندوة تناقش أثر «كوفيد-19» على الالتزامات التعاقدية

شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة تناقش أثر «كوفيد-19» على الالتزامات التعاقدية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية ندوة دولية بعنوان «محاكم الإنترنت وأثر (كوفيد-19) على الالتزامات التعاقدية ومكافحة جرائم غسل الأموال في ضوء التشريع الإماراتي والمقارنات الدولية»، وذلك في إطار مواصلة جهود التدريب القضائي من خلال الورش النقاشية والحوار التفاعلي، عبر منصة التعليم والتدريب عن بُعد.

وجاء تنظيم الندوة التدريبية الدولية باستخدام أساليب ووسائل التدريب الحديثة عبر عقد ورش العمل النقاشية والمحاضرات القصيرة والتدريب العملي التفاعلي، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتطوير المنظومة القضائية عن طريق إثراء التفكير العلمي والمعرفة القانونية ودورهما في التعامل مع الحالات المستحدثة، وامتلاك نهج متوازن لحل النزاعات وصولاً إلى تحقيق عدالة ناجزة.

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