الامارات | مجلس الوزراء يعتمد إعادة تشكيل مجلس إدارة «الإمارات للتنمية»

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يعتمد إعادة تشكيل مجلس إدارة «الإمارات للتنمية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية برئاسة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وعضوية كل من وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ووكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، ومدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، ورئيس مجلس إدارة بورصة «ناسداك» عبدالواحد محمد الفهيم، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للاستثمار مريم سعيد غباش، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل خلفان جمعة بالهول، والمدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال نجلاء أحمد المدفع، ونائب رئيس تنفيذي لشؤون الاستراتيجيات لدى شركة «أدنوك» أحمد تميم الكتاب، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويأتي القرار في إطار دعم منظومة العمل الحكومي وتنظيم مجالس الإدارات واللجان في الحكومة الاتحادية في أعقاب التشكيل الوزاري الأخير لحكومة الإمارات، ويستهدف تعزيز دور مجالس الإدارات بشكل أكبر لتحقيق الأهداف العامة والرؤى الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، ويأتي في ضوء تطوير سير العمل في الحكومة الاتحادية والتحديث المستمر لمجالسها، وبما يدعم منظومة العمل في مصرف الإمارات للتنمية، حيث يختص وضمن أهدافه ومهامه بتنفيذ ودعم المشاريع التنموية في الدولة، بما في ذلك دعم المشاريع الصناعية والعقارية والأنشطة الحرفية والزراعية وتمويلها، وبما يضمن تنمية الاقتصاد المعرفي التنافسي واستدامة البنية التحتية المتكاملة.

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• القرار يأتي في إطار تنظيم مجالس الإدارات في أعقاب التشكيل الوزاري الأخير.

• «الإمارات للتنمية» يختص بتنفيذ ودعم المشاريع التنموية في الدولة.

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