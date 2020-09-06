الامارات | 7 معايير لإعادة فتح أبواب المدارس في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معايير لإعادة فتح أبواب المدارس في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص متابعة المدارس الخاصة في الإمارة، من خلال إجراء زيارات تفتيشية منتظمة لضمان تطبيقها الإجراءات اللازمة لإعادة فتح أبوابها لاستقبال الطلبة.

وقالت إن على المدارس تطبيق سبعة معايير لإعادة فتح أبوابها أمام الطلبة في 10 سبتمبر المقبل، هي: رخصة العيادة والتأمين ضد الغير والترخيص المهني للطاقم الطبي، وشهادة استيفاء الشروط من الدفاع المدني، والانتهاء من قاعدة بيانات الطلبة والمعلمين والكوادر المدرسية التي تعمل داخل كل مدرسة، وشهادة تعقيم أو تطهير المبنى، وفريق مؤهل بكل مدرسة للتعامل مع تداعيات كوفيد-19، والانتهاء من فحوص كورونا للكوادر المدرسية والمعلمين والإداريين والطلبة من عمر 12 عاماً فما فوق.

وأشارت إلى أنها بدأت بإجراء الفحوص الخاصة بكوفيد-19 بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع للمدرسين والموظفين في المدارس، حيث يتوجب عليهم الخضوع للفحص لضمان بيئة آمنة وصحية.

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وطالبت أولياء الأمور بالتواصل مع المدارس لإبلاغها بموعد الفحص المحدد لأبنائهم.

وبينت أنها نظمت اجتماعات عدة مع إدارات المدارس للتأكد من استيفائها الإجراءات الاحترازية المطلوبة لضمان عودة آمنة للطلبة، وتحقيق صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال العام الدراسي الجديد، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم.

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