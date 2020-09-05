الامارات | إطلاق حملة "أنت مهم" لدعم الصحة النفسية للعمال

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق حملة "أنت مهم" لدعم الصحة النفسية للعمال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، بالتعاون مع لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كوفيد19 في إمارة أبوظبي، حملة "أنت مهم" والتي تستهدف فئة العمالة، وتهدف إلى تعزيز الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية والارتقاء بجودة حياة فئة العمال باعتبارها شريحة رئيسية في المجتمع

تقدم الحملة حزمة من خدمات الصحة النفسية للعمالة بـ8 لغات عبر خبراء في مجال علم النفس، بما فيها تقديم النصائح والرسائل الإيجابية وتعزيز الصحة النفسية من خلال الرياضة. وتم تخصيص الخط الساخن "وقاية" 800937292 للعمالة لطلب الدعم النفسي وتقديم الحلول للتحديات التي تواجههم.

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