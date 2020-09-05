الامارات | إنقاذ 4 سياح علقوا في وادي نقب برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 4 سياح علقوا في وادي نقب برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ قسم الإسعاف والإنقاذ وقسم جناح الجّو في رأس الخيمة، بالتعاون مع رجال المركز الوطني للبحث والإنقاذ، وإدارة الدفاع المدني، والإسعاف الوطني أربعة سيّاح من الجنسيتين الأوروبية والآسيوية علقوا بمنطقة وعرة في وادي نقب .

وبحسب ما نقلته شرطة رأس الخيمة، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد ثمن قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة العميد عبد الله خميس الحديدي جهود فريق العمل المشارك في إنقاذ السيّاح في صورة تعزز زمن سرعة الاستجابة في التعامل مع كافة البلاغات الواردة .

وتتلخص تفاصيل هذه الواقعة كما جاءت على لسان رئيس قسم الإسعاف والإنقاذ بشرطة رأس الخيمة الرائد طارق أحمد الشرهان، في تلقي غرفة العمليات بلاغ عن وجود 4 سياح عالقين في منطقة وعرة في وادي نقب لتتوجه على وجه السرعة للمكان الفرق المختصة التي نجحت في إيجاد السياح العالقين وقدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة ومن ثم نقلهم لمكان هبوط الطائرة العمودية في منطقة أقل وعورة التي أقلتهم للمستشفى للحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

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وأهاب الشرهان بالجمهور تلافي ارتياد المناطق الوعرة في المناطق الجبلية والأودية خاصة خلال ساعات النهار التي ترتفع فيها درجات الحرارة حفاظا على أمنهم وسلامتهم .

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