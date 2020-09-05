الامارات | إعادة افتتاح 145 من مظلات انتظار الحافلات في أبوظبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة افتتاح 145 من مظلات انتظار الحافلات في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي أنه، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر 2020، ستتم إعادة افتتاح 135 مظلة مكيّفة من مظلات انتظار الحافلات، منها 114 مظلة في مدينة أبوظبي، و21 مظلة في مدينة العين.
وحدد المركز عدداً من الاشتراطات الوقائية عند استخدام مظلات انتظار الحافلات، منها السماح لعدد 3 ركاب فقط بالتواجد في نفس الوقت داخل المظلة، وإلزام الركاب بارتداء الكمامة في جميع الأوقات، والحفاظ على مسافة تباعد جسدي 2 متر داخل وخارج مظلة الانتظار.
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