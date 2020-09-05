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الامارات | إعادة فتح الحدائق والساحات العامة في عجمان بدءاً من الغد

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شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح الحدائق والساحات العامة في عجمان بدءاً من الغد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن إعادة فتح الحدائق العامة والساحات العامة أمام كافة الزوار بدءاً من يوم غد الأحد الموافق 6 سبتمبر 2020، وفقاً لإجراءات احترازية ووقائية مشددة لمنع انتشار وباء «كوفيد-19».

وحددت الدائرة جملة من الإجراءات الوقائية والتعليمات الاحترازية الواجب اتباعها، مبينة أن الإرشادات والقواعد العامة سيجري العمل بها حتى إشعار آخر وسيتم المتابعة من خلال التفتيش للتأكد من الالتزام بما ورد فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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