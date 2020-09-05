واقي بقع المكياج للمحجبات: MODBEAUTYKEEPER

واحدة من المشكلات الشائعة التي تواجه الفتيات المحجبات العاشقات للمكياج هي البقع التي تسببها مستحضرات التجميل على حجابهن عند وضع المكياج. الحل المبتكر لهذه المشكلة هو المنتج الجديد MODBEAUTYKEEPER. هذا الابتكار يعمل كواقي من بقع المكياج وأدوات التجميل، فيمكن مع هذا الواقي المصنوع يدويًا والذي يمكن استخدامه بطرق مختلفة وأكثر من مرة، وضع المكياج علي البشرة والحفاظ على الحجاب نظيفًا بلا بقع أو تلطيخ.

ابتكرت هذا المنتج المواطنة الأمريكية من مدينة نيويورك "ناندي ك. باركر" التي تقيم في دبي في الإمارات العربية المتحدة. يعد هذا الابتكار هو الأول من نوعه وهو مصنّع من مواد طبيعية ولا تستخدم في تصنيعه أي مواد أو إجراءات قاسية على الحيوانات أو مضرة بالبيئة، كما أنه اقتصادي من حيث إمكانية إعادة استخدامه. هذا الواقي مثالي لخبيرات التجميل المحجبات والشخصيات المؤثرة من الفتيات والسيدات على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة في مجال صناعة الجمال، واللاتي يقدمن الفيديوهات التعليمية الخاصة بمنتجات الجمال والعناية ويلتزمن بحجابهن أثناء تصوير الفيديوهات. يوفر هذا المنتج المبتكر MODBEAUTYKEEPERالفرصة لكل المحجبات المهتمّات بعالم الجمال لتقديم نصائحهن وهن يستمتعن بحجاب نظيف بل بقع. يمكن أيضًا استخدام هذا الواقي في أي مكان لتعديل المكياج أو إضافة بعض اللمسات في أي وقت.

إليك خمس خطوات سهلة يمكنك اتباعها لسهولة استخدام واقي بقع المكياج MODBEAUTYKEEPER:

الخطوة الأولى: قومي بنزع الغطاء البلاستيكي لكشف الجزء اللاصق

الخطوة الثانية: قومي بمحاذاة الزوايا مع المنطقة العليا للحجاب

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الخطوة الثالثة: اضغطي بإحكام لتتأكدي من ثبات الجزء اللاصق وثبات الواقي MODBEAUTYKEEPER حول وجهك .

الخطوة الرابعة: ضعي المكياج بشكل طبيعي.

الخطوة الخامسة: أزيلي الواقي واستمتعي بمكياجك وبحجاب نظيف.

يأتي هذا الواقي المبتكر في عبوة يمكنك استخدامها للاحتفاظ بالمنتج للحفاظ عليه نظيفًا حتى استخدامه مرة أخرى. سعر المنتج 80 درهم إماراتي للقطعة الواحدة من واقي المكياج MODBEAUTYKEEPER، و110 درهم إماراتي للقطعتين، وتحتوي كل عبوة على 6 أزواج من القطع اللاصقة التي يتم نزع الأجزاء البلاستيكية عنها وتثبيتها. يمكن شراء هذه القطع بشكل منفصل بسعر 45 درهم للعبوة التي تحتوي على 30 زوج.

لمعرفة المزيد عن منتج MODBEAUTYKEEPER الواقي من بقع المكياج على حجابك، أو لشراء قطعة خاصة لك والاستمتاع بمزايا هذا الابتكار، تفضلي بزيارة modbeautykeeper.com، وتابعي