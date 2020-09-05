"منطقة عجمان الحرة" تكرّم أكثر من 200 من موظفيها في إطار برنامج المكافآت والتقدير "حافز"

أعلنت "منطقة عجمان الحرة" تكريم ما يزيد عن 200 موظف في إطار برنامج المكافآت والتقدير "حافز"، وهي مبادرةٌ أطلقتها المنطقة الحرة لتكريم موظفيها الذين تميزوا في أداء مهامهم الوظيفية وتسليط الضوء على إنجازاتهم، بما يعزز الإيجابية والسعادة في بيئة العمل، ويُسهم في زيادة فعالية عمليات المنطقة الحرة وتطوير خدماتها وتعزيز تجربة المتعاملين. وتم اختيار الفائزين بعد ترشيحهم من قبل مدراء الوحدات التنظيمية لكلٍ منهم، وبناءً على أسس ومعايير ومؤشرات محددة، واستناداً لتقارير أدائهم وتقييم مدراء الإدارات.

وتخلل التكريم مكافئة الفائزين ضمن فئتين أساسيتين: الفئة الأولى تحمل مُسمى "تستاهل"، وهي مخصصة لتكريم الموظفين من أصحاب الإنجازات الوظيفية لا سيما على صعيد تطوير الخدمات والمساهمات المُجتمعية، كما تشمل هذا الفئة كوادر المنطقة الحرة المتميزين من ناحية المؤهلات التعليمية وطول مدة الخدمة. أما الفئة الأساسية الثانية فتحمل اسم "أبطالنا"، وتُعنى بتكريم الموظفين الذين بذلوا مجهوداتٍ استثنائية في أداء المهام الموكلة لهم بما يسهم في رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز روح الإيجابية. وتُقسم الفئة الرئيسية "أبطالنا" إلى أربع فئات فرعية هي "بطل المبيعات" لتكريم المتفوقين في تحقيق أهداف المبيعات وتجاوزها خلال فترةٍ محددة؛ و"بطل إسعاد المتعاملين" لتكريم المتفوقين في الاستجابة لشكاوى الموظفين وحلها؛ و"بطل الإدارة المتميز" لأصحاب الإنجازات اللافتة التي تتجاوز الأهداف المحددة، والموظفين الأكثر تميزاً في التنمية الذاتية؛ و"البطل المُبدع" لأصحاب الأفكار والطروحات المُبدعة التي تحظى باعتماد الإدارة أو الوحدة التنظيمية المعنية.

وأشاد المهندس علي بن تويه السويدي، مدير عام "منطقة عجمان الحرة" بأهمية تكريم الموظفين في إطار برنامج المكافآت "حافز"، منوهاً بدور مبادرات التكريم والتقدير في تحفيز الموظفين لمواصلة العطاء وتطوير الذات. كما هنأ السويدي الموظفين الذين تمَّ تكريمهم ضمن برنامج "حافز".

وقال السويدي: "نعبر من خلال هذه المبادرة عن شكرنا وثنائنا للإخوة والأخوات في منطقة عجمان الحرة، وتقديرنا لعملهم الدؤوب ومجهوداتهم الفذَّة لتطوير الأداء ورفع جودة الخدمات والارتقاء بتجربة المتعاملين. وسنواصل العمل على تحفيز كوادر المنطقة الحرة ودعمهم لتطوير إمكاناتهم واكتساب مهارات جديدة، وسيبقى العنصر البشري على رأس أولوياتنا لكونه حجر الأساس في تطوير أدائنا المؤسسي والوصول لمستويات جديدة من النجاح التميز."

وكانت "منطقة عجمان الحرة" قد قامت بإطلاق برنامج المكافآت والتقدير "حافز" خلال شهر يونيو من العام الحالي لتكريم الموظفين المتميزين وتسليط الضوء على إنجازاتهم بصورةٍ دورية كل ثلاثة أشهر. ويندرج هذا البرنامج ضمن مبادرات المنطقة الحرة لتحفيز الموظفين، وتعزيز قيم الإيجابية والتعاون والتميز في بيئة العمل، بما يُسهم في تطوير آليات العمل ضمن المنطقة الحرة ويعزز قدرتها على دعم مُجتمع الأعمال في إمارة عجمان.