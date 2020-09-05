لوفتهانزا تزيد عدد رحلاتها الأسبوعية بين فرانكفورت ودبي ابتداءً من ٣ سبتمبر

أعلنت لوفتهانزا اليوم عن تكثيف رحلاتها في الخط التشغيلي بين فرانكفورت ودبي بنسبة ٣٠٪، بزيادة ثماني رحلات مقارنة بشهر أغسطس الماضي، وتأتي هذه الخطوة عقب استئناف خطوط لوفتهانزا لرحلات الطيران المجدولة من الإمارات العربية المتحدة مطلع شهر يوليو نظراً لزيادة الطلب على السفر عبر القارات؛ فمن المخطط جدولة خمس رحلات أسبوعياً من ٣ إلى ١٣ سبتمبر، وأربع رحلات أسبوعياً اعتباراً من ١٤ من نفس الشهر.

ومن المقرر أن تغادر رحلات دبي- فرانكفورت من الساعة ١:١٥ فجراً طيلة أيام الأسبوع باستثناء يوميْ الأربعاء والجمعة وذلك في الفترة من ٣ إلى ١٣ سبتمبر، أما فيما النصف الثاني من الشهر فمن المقرر أن تكون أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد. بينما تغادر الرحلات من فرانكفورت – دبي من أكبر مراكز لوفتهانزا في ألمانيا الساعة ٢:٣٠ مساءً وذلك طيلة أيام الأسبوع باستثناء الثلاثاء والخميس وذلك في النصف الأول من شهر سبتمبر. وبعد ذلك، اعتباراً من يوم ١٤ وحتى ٣٠ سبتمبر فإنها ستنطلق في أيام الإثنين والأربعاء والجمعة والسبت. وتؤكد مجموعة لوفتهانزا إن شركات الطيران التابعة لها ستطبق البروتوكولات الوقائية من تنظيف وتعقيم ضمن خدماتها الأرضية وعلى متن طائراتها أيضاً، بالإضافة لتوفير فحص فيروس كوفيد-١٩ للمسافرين عبر مطارات فرانكفورت، وميونخ، وهامبورغ.

وعلق هاينريش لانج، المدير الأول للمبيعات في دول الخليج وأفغانستان وباكستان لدى مجموعة لوفتهانزا: "لقد أصبح الطيران جزءاً لا يتجزأ من الحياة العصرية بصفته وسيلة نقلٍ لا مثيل لها تربط بين الأشخاص والأماكن والسلع بشكل سريع، وقد سبّب تعليق السفر الجوي بسبب جائحة فيروس كوفيد-١٩ إرباكاً للكثير من الناس حول أرجاء العالم وذلك بسبب إغلاق الحدود وفرض القيود على الحركة، ولهذا نحرص في مجموعة لوفتهانزا على تشغيل رحلاتنا المنتظمة تلبيةً لاحتياجات عملائنا المسافرين".

وأضاف لانج: "نحن سعداء للغاية بتكثيف رحلاتنا الأسبوعية بين فرانكفورت ودبي، وتأتي هذه الزيادة في خدماتنا بناءً على قرار استجابتنا للطلب المتزايد على الرحلات الجوية بين المدينتين الرئيسيتين، بالإضافة لنمو عدد الوجهات المعروضة من خلال مركزنا الرئيسي. ويعد تصريح حكومة دبي الأخير عن زيادة أعداد المسافرين إلى ٢٠ ألف مسافر يومياً عبر المطار الرئيسي للإمارة هو أمر مشجع حقاً ويؤكد لنا على أهمية استمرارنا بتقديم خدماتنا لدولة الإمارات بكل تفاني".

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وتماشياً مع توصيات حكومة الإمارات للرحلات المغادرة من دبي، توصي لوفتهانزا المسافرين على متن طائراتها احترام واتباع لوائح الدخول والحجر الصحي لوجهتهم المختارة، وقد أكدت بأن كافة المسافرين سيخضعون لفحص درجة الحرارة منذ دخولهم محطة الركاب؛ كما يجب عليهم إثبات عدم إصابتهم بفيروس كوفيد-١٩ بتقديم شهادة فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، وهو اختبار تشخيص الفيروس، عند مكتب تسجيل الوصول، ومن الضروري أن يكون تاريخ إصدار نتيجة الفحص قبل ٩٦ ساعة -أو أقل- من وقت الرحلة للسماح لهم بالسفر، وسيتم إلزام كافة المسافرين بارتداء الكمامات والقفازات طوال الرحلة، وسيتم تطبيق التباعد الاجتماعي في كافة الأوقات.

كما يتوجب على المسافرين تحميل تطبيق "COVID19 - DXB Smart" للاطلاع على أهم المعلومات والمستجدات المتعلقة بالفيروس. والجدير بالذكر أنه سيُمنع دخول محطة الركاب للمسافرين الذين يصلون قبل أكثر من أربع ساعات من موعد الإقلاع.

واستكمالاً لجهودها في إطار تعزيز صحة وسلامة المسافرين، افتتحت لوفتهانزا بالشراكة مع شركة "Centogene" وشركة "MediCare" مراكز فحص مخصصة لعمل اختبار تشخيص فيروس كوفيد-١٩ وذلك في مطارات فرانكفورت وميونخ وهامبورغ؛ مع تسليم النتائج في غضون ساعات قليلة. وستمكّن نتيجة الفحص السلبية الصادرة من أحد هذه المراكز الثلاثة لصاحبها السفر عبر فرانكفورت دون الحاجة إلى عزل نفسه.

ويقع مكان مركز الفحص بين مبنى الركاب ١ ومبنى "سكوير" في مطار فرانكفورت، ويمكن للمسافرين الاستفادة من خدماته لإجراء الفحص من الإثنين إلى الجمعة من 9 صباحًا حتى 7 مساءً، وفي أيام السبت والأحد من 9 صباحًا وحتى 5 مساءً، ويحرص المركز على تسليم نتائج الاختبار في غضون أربع إلى خمس ساعات