حنيف القاسم: مساهمات دولة الإمارات الإنسانية تجاوزت المعايير العالمية

ثمن الدكتور حنيف حسن القاسم عضو معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية، سخاء عطاء دولة الإمارات وحيوية دورها الفاعل الذي تقوم به لخدمة الشعوب المحتاجة برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، و الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم حكام الإمارات.

وأشار القاسم إلى أن ما تقوم به الدولة في الشأن الإنساني بمحاوره ومفرداته المتنوعة تجاوزت معاييره المقومات المعمول بها عالمياً، جاء ذلك في تصريح بمناسبة مشاركة الإمارات العالم احتفالاته بيوم العمل الدولي للعمل الخيري، الذي يوافق اليوم السبت الخامس من سبتمبر من كل عام.

وقال القاسم إن ما تقدمه الإمارات في هذا المجال يشكل ملحمة إنسانية منذ عهد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي تبنى رؤية إنسانية تهتم بإغاثة المحتاجين واعتبارها أهمية قصوى دون النظر إلى جنس أو لغة أو فكر، ولكن الاهتمام بالإنسان هدفها، مشيراً إلى أن التاريخ سوف يسجل هذه الإنجازات الاستثنائية باعتبارها مقومات إنسانية وتربوية تتوارثها الأجيال لدعم التواصل المجتمعي والحفاظ على تميز المكانة الدولية المتفردة للإمارات في الأعمال الإنسانية والخيرية.

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