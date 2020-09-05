الامارات | أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - - رغم تغطية كل شبر من المكان بكاميرا مراقبة إلا أن آسيويين قررا سرقة دراجة كهربائية أوقفها صاحبها في موقف مركز تجاري وأغلقها بقفل محكم، لكنهما استطاعا فكها قبل أن يسقطا في قبضة شرطة دبي ويعترفا بعدد من الجرائم، فتم إحالتهما إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات.

- سقطت عصابة سرقة بطاريات الشاحنات في قبضة شرطة دبي، وتبين أنها مكونة من ثلاثة آسيويين، وكان آخر جرائمهم بطاريتي شاحنة متوقفة بمنطقة أم الرمول.

وتم إحالتهم إلى النيابة ومنها إلى محكمة الجنايات في دبي.

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إعداد: محمد فودة

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