الامارات | عبدالله بن زايد و وزير الخارجية المصري يبحثان هاتفيا العلاقات الأخوية والأوضاع بمنطقة شرق البحر المتوسط

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة. كما بحث سموه ووزير الخارجية المصري عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الأوضاع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير مجالات التعاون المشترك في ظل ودعم و رعاية من قيادتي البلدين الشقيقين. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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