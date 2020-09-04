الامارات | «الطوارئ والأزمات» تعدّل إجراءات دخول أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الطوارئ والأزمات» تعدّل إجراءات دخول أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي عن تعديل إجراءات دخول إمارة أبوظبي، تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوص، وتعزيزاً للإجراءات الاحترازية للكشف المبكر عن إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وسيتمكن سكان وزوار إمارة أبوظبي، بدءاً من اليوم، الدخول إلى الإمارة عند إبراز نتيجة سلبية لفحص PCR، أو فحص الليزر DPI، وذلك خلال 48 ساعة من استلام النتيجة. ولا يتطلب فحص الليزر نتيجة مسبقة لفحص PCR. واعتمدت اللجنة أيضاً إلزام السكان والزوار إجراء فحص إضافي في اليوم السادس داخل الإمارة، لمن امتدت مدة إقامتهم أو زيارتهم ستة أيام متواصلة فأكثر.

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