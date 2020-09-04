الامارات | «كهرباء دبي» توفر خدمات ذكية دامجة لأصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء دبي» توفر خدمات ذكية دامجة لأصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي حملة توعية، عبر موقعها وبريدها الإلكترونيين وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتعريف المتعاملين من أصحاب الهمم بخدماتها الذكية والدامجة، وتمكينهم من استخدامها، إلى جانب إطلاعهم على سبل استخدام الأجهزة الذكية في مراكز إسعاد المتعاملين، التي حولتها الهيئة، أخيراً، إلى مراكز خدمة ذاتية بنسبة 100%، وذلك ضمن استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية، وتوفير بيئة دامجة لأصحاب الهمم، وفي إطار حرصها على وصول جميع المتعاملين إلى خدماتها بسهولة.

تأتي الحملة امتداداً لسلسلة من ورش العمل التي نظمتها الهيئة، خلال العام الماضي، في مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لها، بالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم، إضافة إلى مجموعة من الزيارات المنزلية، لإطلاع متعامليها من أصحاب الهمم على أبرز خدماتها ومبادراتها الدامجة، والتسهيلات التي توفرها لهم، إلى جانب الاستماع إلى آرائهم حول خدمات الهيئة، وسبل تحسينها وتطويرها.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، إن «الهيئة تتبنى استراتيجية واضحة ومدروسة، لتمكين ودمج أصحاب الهمم، بما ينسجم مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز، يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، ومبادرة (مجتمعي.. مكان للجميع)، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول عام 2020».

وتعمل الهيئة على إطلاق وتنفيذ مبادرات لأصحاب الهمم من موظفي ومتعاملي الهيئة، ضمن برنامج متكامل يراعي جميع الجوانب التي تضمن سهولة وصولهم لجميع خدمات الهيئة، سواء الذكية أو على مستوى مراكز إسعاد المتعاملين، ويشتمل كادر عمل الهيئة على 4458 موظفاً مدربين على فنيات التعامل مع أصحاب الهمم، و22 موظفاً من حاملي دبلوم لغة الإشارة.

من جانبه، أفاد النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، رئيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم في الهيئة، الدكتور يوسف الأكرف، بأن الهيئة تولي أهمية بالغة لفئة أصحاب الهمم، التي تعد جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع، وذلك ضمن جهودها لجعل دبي المدينة الأسعد في العالم.

ويشكل دمج وتمكين المتعاملين من أصحاب الهمم محوراً أساسياً في استراتيجية الهيئة لأصحاب الهمم، حيث توفر لهم مجموعة من الخدمات الذكية الدامجة، من أبرزها خدمة «أشّر» للمحادثة الفورية المرئية باستخدام لغة الإشارة، والتي تتيح الفرصة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية، للتواصل المباشر مع موظفي مركز الاتصال بالهيئة.

وتوفر الهيئة خدمة المحادثة الكتابية والمرئية «حياك»، عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، وتتيح «حيّاك» الدردشة الكتابية، وخيار الاتصال بالفيديو، للتواصل مباشرة مع مركز رعاية المتعاملين على مدار الساعة.

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وبلغت نسبة سعادة المتعاملين من أصحاب الهمم عن دور الهيئة، بوصفها جهة داعمة لأصحاب الهمم، 94% في العام الماضي.

معايير حكومة دبي الذكية

أفادت هيئة كهرباء ومياه دبي بأنها طورت موقعها الإلكتروني، وتطبيقها الذكي، لتسهيل وصول المتعاملين من أصحاب الهمم من مختلف الإعاقات إلى المعلومات، وفق معايير حكومة دبي الذكية، كما خصصت صفحة لدمج وتمكين أصحاب الهمم.

وأشارت إلى توافر موظف الهيئة الافتراضي (رمّاس)، على مدار الساعة، للرد على استفسارات المتعاملين المكتوبة، أو من خلال المحادثة الصوتية، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، عبر تطبيق الهيئة الذكي، وموقعها الإلكتروني (www.dewa.gov.ae)، وحساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إضافة إلى أنظمة «أليكسا» و«غوغل هوم»، والروبوتات، فضلاً عن حساب الهيئة الموثق على تطبيق «واتس أب» على الرقم (046019999).

94 %

نسبة سعادة المتعاملين من أصحاب الهمم، عن دور «كهرباء دبي»، العام الماضي.

- «كهرباء دبي» لديها 4458 موظفاً مدربون على فنيات التعامل مع أصحاب الهمم، و22 حاصلون على دبلوم لغة الإشارة.

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