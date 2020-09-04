الامارات | طائرة مساعدات طبية ثانية من " الهلال الأحمر" تصل إلى دمشق للتصدي لـ"كورونا" في سوريا

شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة مساعدات طبية ثانية من " الهلال الأحمر" تصل إلى دمشق للتصدي لـ"كورونا" في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت إلى العاصمة السورية دمشق اليوم طائرة مساعدات طبية ثانية سيرتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السوري، للتصدي لجائحة كوفيد-19 في سوريا ضمن الاستجابة العالمية لدولة الإمارات، للحد من تفشي الجائحة.

تحمل الطائرة على متنها 25 طنا من الأدوية و المستلزمات والمواد الطبية يستفيد منها آلاف العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وقال محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي إن هذه المساعدات تأتي في إطار المبادرات التي تضطلع بها دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة و متابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لدعم الجهود الدولية للتصدي لانتشار فيروس كورونا عالميا.

و أكد أن دولة الإمارات تبذل جهودا كبيرة لمساعدة الدول الشقيقة و الصديقة على تجاوز الظروف الصحية الراهنة و الوقوف بجانبها وتعزيز قدراتها الصحية لمواجهة تداعيات الجائحة.

Advertisements

و قال إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سيرت هذه الشحنة من المساعدات الطبية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السوري، في إطار التعاون الإنساني المشترك بين الجمعيتين الوطنيتين و حرصا من الهيئة على تعزيز قدرات الجمعية الوطنية السورية ودعم جهودها في المجال الصحي على ساحتها المحلية.

و أشار الفلاحي إلى أن المساعدات الطبية تتضمن المواد الأساسية المستخدمة في تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لجائحة كورونا، ومساعدة الكوادر الطبية، خط الدفاع الأول في هذه الجائحة على أداء دورها، ودعم جهودها لاحتواء انتشار الفيروس في سوريا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news