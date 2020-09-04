الامارات | غدا.. طقس صحو ورطب ليلا

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شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. طقس صحو ورطب ليلا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على المناطق الساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.
الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.
الخليج العربي: خفيف الى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:24 المد الثاني عند 03:06 والجزر الأول عند الساعة 08:58 الثاني عند الساعة 20:59 .
بحر عمان: خفيف الى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند 11:25 الثاني عند الساعة 00:00 والجزر الاول عند الساعة 17:49 عند الساعة 05:40 .
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