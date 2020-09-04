اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | زلزال بقوة 3.4 درجة ريختر يضرب الفجيرة

0 نشر
متابعة موقع الامارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.4 درجة ريختر يضرب الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المركز الوطني للأرصاد  عن وقوع زلازل في إمارة الفجيرة  في الساعة 6 وثماني دقائق بالتوقيت المحلي.

وأفاد المرصد أن قوة الزلازل بلغت 3.4 على مقياس ريختر، ووقع على عمق 10 كم، وأضاف أنه شعر به سكان الإمارة بشكل خفيف، ولم تقع أي أضرار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | زلزال بقوة 3.4 درجة ريختر يضرب الفجيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا