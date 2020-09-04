الامارات | «الصحة» تفتتح مركزاً لفحص «كورونا» في أوحلة بالفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تفتتح مركزاً لفحص «كورونا» في أوحلة بالفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مركزاً لفحص فيروس كورونا في منطقة أوحلة بإمارة الفجيرة، وذلك بالتنسيق مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الفجيرة، وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة، وذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

وتسعى وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع حكومة الفجيرة إلى تجهيز مراكز الفحوص المجانية لفيروس «كورونا» وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات والكوادر الطبية والتمريضية والإدارية من شركة «صحة» لتأدية واجبهم في خدمة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، في كل أنحاء الإمارة، وذلك بحسب المواقع والمدد الزمنية المحددة لبرنامج المسح الميداني.

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وشهد افتتاح المركز حضور عدد من أهالي منطقة أوحلة والمناطق المجاورة لإجراء فحص «كوفيد-19».

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