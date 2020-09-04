الامارات | «صحة دبي» ترخص 276 منشأة صحية جديدة و3142 مهنياً

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة الصحة بدبي، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الشهر الماضي، 276 ترخيص منشأة صحية جديدة، بينها ثلاثة مستشفيات، و100 صيدلية، و80 عيادة طبية خارجية، وثلاثة مراكز لجراحة اليوم الواحد ليصل عدد المنشآت الصحية العاملة في إمارة دبي إلى 3398 منشأة طبية.
ورخصت الهيئة خلال الفترة نفسها 3142 مهنياً صحياً، بينهم 643 طبيباً، و1196 ممرضاً وقابلة قانونية، و987 مهنياً طبياً مساعداً، و20 مهني طب تقليدي وتكميلي وبديل، ليصل عدد المهنيين الصحيين المرخصين في الامارة حتى الآن 39988 مهني صحي.
وقال مدير إدارة التراخيص الصحية بهيئة الصحة بدبي الدكتور هشام الحمادي: إن «إجراءات الحصول على تراخيص مزاولة المهنة يكون من خلال التقدم بطلب إلكتروني إلى قطاع التنظيم الصحي التي تقوم بتقييم الشهادات والتأكد من صحتها بالتعاون مع جهات مختصة في هذا المجال، وإجراء الامتحانات الإلكترونية أو الشفهية للمتقدمين الراغبين في الحصول على ترخيص مزاولة المهنة».
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