الامارات | تحذير من «الرسائل الممنوعة» عبر تطبيقات الدردشة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة أبوظبي من رسائل إلكترونية تستهدف مستخدمي تطبيقات المراسلة والدردشة وتروج لمواد ممنوعة من أرقام مجهولة خارج الدولة. وأشارت إلى ورود بلاغات تفيد بتلقي العديد من الأشخاص رسائل مشبوهة على هواتفهم عبر تطبيقات المراسلة والدردشة من أرقام خارجية تحمل صوراً للمواد الممنوعة ومقاطع صوتية ومعلومات حول كيفية الشراء وموقع التسليم، مقابل تحويلات مالية إلى حسابات خارج الدولة. وطمأنت أفراد المجتمع بأنها تتخذ الإجراءات اللازمة لرصد تلك الرسائل وتحديد مصدرها ومرسليها بالتعاون مع الجهات الأمنية، لتعزيز منظومة الأمن والأمان. وحثت الجمهور على عدم التردد في الإبلاغ عن أية رسائل مشبوهة تصل إلى حساباتهم عبر التطبيقات الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالاتصال بخدمة أمان على الرقم 8002626. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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