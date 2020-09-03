الامارات | "الصحة" تسحب وسيلة طبية لوجود خلل بها قد يؤدي إلى الوفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تسحب وسيلة طبية لوجود خلل بها قد يؤدي إلى الوفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، سحب وسيلتين طبيتين الأولى نتيجة خلل في المنتج قد تتسبب في إصابات صحية خطرة تتضمن حالات الوفاة للمريض، والثانية بسبب إدراج تاريخ انتهاء صلاحية غير صحيح، كما ألزمت شركة أدوية بإضافة تحذيرات على من مادة دوائية تستخدم لارتفاع ضغط الدم.

وتفصيلاً، وجهت الوزارة تعميماً إلى جميع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، بسحب نموذجين من وسيلة طبية تستخدم في نقل السوائل والأدوية لجسم المريض بكميات محددة، وتنتجها شركة "Smiths Medical".

وعزت الوزارة سبب السحب إلى وجود خلل في المنتج، من الممكن أن يبطئ أو يسرع في توصيل الدواء إلى المريض، ومن المتوقع حصول هذا الخلل في حال إيقاف صرف الجرعة، أو تحميل جرعة أخرى، أو تحضير المضخة أو إعادة تشغيل المضخة، ما قد يتسبب في إصابات صحية خطرة تتضمن حالات الوفاة، موضحة أن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء لديها.

وطلبت الوزارة في تعميم ثاني من جميع ممارسي الرعاية الصحية، سحب الوسيلة الطبية "BARD 2-Way Foley Catheters" وهي عبارة عن قسطرة تستخدم لسحب البول، تنتجها شركة "Becton Dickinson".

وأوضحت أن سبب السحب هو إدراج تاريخ انتهاء صلاحية غير صحيح على الملصق، مؤكدة أن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء لديها.

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وطالبت في تعميم ثالث إضافة تحذيرات على الأدوية الحاوية على المادة الدوائية (هيدروكلوروثيازيد)، والتي تستخدم كعلاج مدر للبول وارتفاع ضغط الدم.

وشددت الوزارة على الشركات المنتجة لهذه الأدوية وجميع ممارسي الرعاية الصحية، تحديث النشرة الداخلية للأدوية التي تحتوي على هذه المادة الدوائية لتشمل تفاصيل حول زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد غير الميلانيني، والتي تشمل سرطان الخلايا القاعدية "BCC" وسرطان الخلايا الحرشفية "SCC"، بالإضافة إلى نصائح حول تجنب التعرض للأشعة فوق البنفسجية وإجراء فحوص جلدية منتظمة.

وأوضحت أنه يجب على ممارسي الرعاية الطبية الذين يعالجون مرضاهم بدواء يحتوي على "هيدروكلوروثيازيد" تثقيفهم حول علامات وأعراض سرطان الجلد غير الميلانيني ونصحهم باستخدام حماية فعالة من الأشعة فوق البنفسجية وإجراء فحوصات منتظمة للجلد.

وأشارت إلى أن هذا المنتج مسجل في إدارة الدواء لديها، وأنها أدوية آمنة للاستخدام ولم يتم سحبها من الأسواق.

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