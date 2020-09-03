الامارات | صفحة متخصصة للمسافر الإماراتي توضح متطلبات دخول كل دولة

شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة متخصصة للمسافر الإماراتي توضح متطلبات دخول كل دولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أهمية اطلاع مواطني الإمارات الراغبين في السفر على إرشادات ونصائح السفر، والتأكد من الحصول على المتطلبات والمعلومات الخاصة بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الدولة المنشودة قبل السفر إليها.

وأطلقت الوزارة صفحة متخصصة للمسافر الإماراتي في موقعها الإلكتروني الرسمي www.mofaic.gov.ae، توضح الإرشادات والمتطلبات كافة اللازمة لدخول كل دولة، وما قد يطرأ عليها من تحديثات.

كما تبيّن الصفحة حالة استقبال دول العالم لمواطني الدولة، والفئات التي يسمح لها بالسفر، والنماذج المطلوب تعبئتها، إضافة إلى التأكد من إجراءات الفحص المسبق قبل السفر.

وأكد مدير إدارة شؤون المواطنين في الوزارة، عبدالعزيز طالب الحبسي، أن «إطلاق هذه الصفحة يتماشى مع جهود الإمارات لجعل عملية التنقل الجوي من الدولة وإليها آمناً، وأن صحة وسلامة مواطني الدولة أولوية، من خلال تأمين المعلومات الخاصة بالتدابير الوقائية المطبقة في الوجهة المقصودة، والإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها للقادمين من الخارج».

وأضاف أن من الواجب على المواطن الإماراتي أن يتبع الخطوات الأساسية عند التخطيط للسفر، ابتداءً من زيارة موقع الوزارة www.mofaic.gov.ae للتأكد من استقبال الدولة المُتوجَّه لها لمواطني دولة الإمارات، ومن ثم حجز تذاكر السفر، واستيفاء اشتراطات وجهة السفر.

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ونصح الحبسي مواطني الدولة بأن يعكسوا صورة إيجابية لدولة الإمارات، من خلال الامتثال والالتزام بالقوانين والتعليمات والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس «كوفيد-19» في الوجهة التي يقصدونها، حيث إنها تختلف من دولة إلى أخرى، وأهمها فترات الحجر الصحي.

وأكد الحبسي أنه في حالة إصابة المواطن الإماراتي خلال وجوده في الخارج بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فعليه التواصل مباشرة مع أقرب بعثة لدولة الإمارات، أو من خلال التواصل مع مركز اتصال وزارة الخارجية والتعاون الدولي على هاتف رقم 0097180044444، مضيفاً أن بعثة الدولة ستنسق مع الجهات المحلية لتوفير أفضل مستشفى للعلاج، ومكان العزل الصحي، وسيتحمل المواطن النفقات المتعلقة بالعلاج والعزل.

وأكدت الوزارة ضرورة إجراء فحص «PCR» قبل العودة إلى الدولة بمدة لا تزيد على 96 ساعة، وأن تكون النتيجة سلبية، وكذلك الالتزام باللوائح والتعليمات التي تحددها الجهات المختصة بالدولة بشأن التعامل مع جائحة «كوفيد-19».

«تواجدي»

حثت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مواطني الدولة الراغبين في السفر، على التسجيل في خدمة «تواجدي»، وتسجيل جميع أفراد الأسرة، من كبار السن والأطفال، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، أو تطبيقها الذكي «UAEMOFAIC»، حيث تمكّن الخدمة الوزارة وبعثاتها في الخارج من التواصل معهم في حالات الطوارئ والأزمات، أثناء سفرهم ووجودهم في الخارج وتقديم المساعدة لهم.

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