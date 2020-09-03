الامارات | «طرق دبي» تلبي احتياجات الموظفين بمساعد افتراضي

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تلبي احتياجات الموظفين بمساعد افتراضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن أتمتة جميع خدماتها الإدارية المقدمة للموظفين، والتي تتضمن 25 خدمة رئيسة و127 خدمة فرعية، إلى جانب تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) لتلبية احتياجات واستفسارات كوادرها البشرية من خلال إطلاق المساعد الافتراضي، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية بالتحول الرقمي، ومواكبة مبادرة حكومة دبي الرامية إلى الحد من المعاملات والخدمات الورقية بحلول عام 2021، وكذلك لتسهيل وتسيير آلية العمل في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقال مدير إدارة الخدمات الإدارية بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، نبيل آل علي، إن الهيئة حققت قفزة نوعية في تحويل كامل خدماتها الإدارية للموظفين إلى النظام التقني، حيث عملت على أتمتة 25 خدمة رئيسة و127 خدمة فرعية، وتنفيذ 23 ألفاً و873 طلباً مؤتمتاً منذ بدء المشروع في 2018 حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، والذي تم إتاحته على الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيق الذكي (MyRTA) على الهواتف المحمولة.

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وأوضح أن الهيئة أطلقت خدمة المساعد الافتراضي، من خلال تسخير تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) مُصممة للرد على استفسارات وأسئلة الموظفين باللغتين «العربية والإنجليزية»، حيث يشتمل المساعد الافتراضي على 73 خدمة استعلامية سواء بخصوص الخدمات الإدارية أو المعلومات والإجراءات ذات الصلة بفيروس كورونا، فضلاً عن أن هذه التقنية تتضمن أيضاً 132 إجابة مبرمجة عن الأسئلة المحتملة من الموظفين.

وأكد آل علي، أن الهيئة تحرص على تعزيز بنيتها التحتية التقنية للحد من المعاملات الورقية وفق توجهات الحكومة الرامية إلى دعم مبادرة حكومة دبي بلا ورق، فضلاً عن تسخير تلك التقنيات لمواجهة الظروف الطارئة التي قد تطرأ على آلية العمل مثل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19».



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