الامارات | هيئة كهرباء ومياه دبي تحقق إنجازاً عالمياً جديداً

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة كهرباء ومياه دبي تحقق إنجازاً عالمياً جديداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تحقيقها إنجازاً عالمياً جديداً بحصولها على أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 0.277 دولار أميركي للمتر المكعب من المياه المحلاة، حيث يعد أول مشروع من نوعه يعمل وفق نموذج المنتج المستقل للمياه لهيئة كهرباء ومياه دبي.

ويأتي هذا الإنجاز بعد إعادة طرحها لمناقصة مشروع تحلية المياه بنظام المنتج المستقل في مجمع حصيان، بقدرة إنتاجية تبلغ 120 مليون جالون يومياً، باستخدام تقنية التناضح العكسي (SWRO).

وقد اعتمدت الهيئة مشروع محطة تحلية المياه في حصيان بنظام المنتج المستقل للمياه، بعد النجاح الكبير الذي حققته في استخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة في مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. ويتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في عام 2024. وستعتمد هذه المحطة على أحدث التقنيات وأكثرها كفاءة وموثوقية في هذا المجال، وستعمل على تعزيز شبكة المياه التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي، بما يضمن لها توفير إمدادات مستدامة.

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وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير: " تنفيذاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى توفير 75% من مصادر الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وجعل دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم، نعمل على بناء محطات إنتاج المياه بواسطة التناضح العكسي نظراً لأنها تحتاج لطاقة أقل بنحو 90% مقارنة بتقنية التقطير الومضي مما يجعل هذا الخيار الأفضل لتحلية المياه. وتستهدف الهيئة بحلول عام 2030 إنتاج 100% من المياه المحلاة بواسطة الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة".

وأضاف: "يأتي المشروع ضمن خططنا واستراتيجيتنا للوصول بالقدرة الإنتاجية الإجمالية للمياه المحلاة في دبي في العام 2030 إلى 750 مليون جالون يومياً مقارنة بـ 470 مليون جالون يومياً حالياً. ونقوم حالياً بتحلية المياه من خلال الإنتاج المشترك للطاقة والمياه باستخدام تقنية التقطير الومضي متعدد المراحل التي تتسم بالكفاءة، وتعتمد على استخدام الحرارة المهدورة الناتجة عن إنتاج الكهرباء لتحلية المياه، بالإضافة إلى استخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية المياه، وهي تقنية مجربة عالمياً وتساعد على استيعاب قدرات إنتاجية كبيرة من الطاقة المتجددة".

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