شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يصدر قرارين بتعيينات جديدة في "طرق دبي" و"إرادة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (28) لسنة 2020 بتعيين خولة محمد بالهول، عضواً في مجلس إدارة مركز "إرادة" للعلاج والتأهيل في دبي، المُشكّل بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2019، بدلاً من علياء حمد المري، ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من 30 يونيو 2020، ويُنشر في الجريدة الرسمية. كما أصدر سموه القرار رقم (30) لسنة 2020 بتعيين محمد يوسف أحمد عبدالله المظرب، مديراً تنفيذياً لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | حمدان بن محمد يصدر قرارين بتعيينات جديدة في "طرق دبي" و"إرادة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.