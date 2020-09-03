الامارات | تحذير من رسائل إلكترونية تستهدف مستخدمي تطبيقات «المراسلة والدردشة»

شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من رسائل إلكترونية تستهدف مستخدمي تطبيقات «المراسلة والدردشة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت شرطة أبوظبي من رسائل إلكترونية تستهدف مستخدمي تطبيقات «المراسلة والدردشة»، وتروج لمواد ممنوعة، من أرقام مجهولة خارج الدولة.

وأشارت إلى ورود بلاغات تفيد بتلقي العديد من الأشخاص رسائل مشبوهة على هواتفهم عبر تطبيقات «المراسلة والدردشة» من أرقام خارجية، تحمل صوراً للمواد الممنوعة ومقاطع صوتية ومعلومات حول كيفية الشراء وموقع التسليم، مقابل تحويلات مالية إلى حسابات خارج الدولة.

وطمأنت أفراد المجتمع بأنها تتخذ الإجراءات اللازمة لرصد تلك الرسائل، وتحديد مصدرها ومرسليها، بالتعاون مع الجهات الأمنية، لتعزيز منظومة الأمن والأمان.

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وحثت الجمهور على عدم التردد في الإبلاغ عن أية رسائل مشبوهة تصل إلى حساباتهم عبر التطبيقات الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالاتصال على خدمة أمان على الرقم 8002626.

وعبّرت عن ثقتها بوعي الجمهور في التصدي لمثل هذه الأساليب الإجرامية بعدم التعامل مع الرسائل المشبوهة التي تثير شكوكهم، والتعاون مع الشرطة في الإبلاغ عنها، واتباع الارشادات والتعليمات التي تعزز المسؤولية المجتمعية والتوعية لدى جميع أفراد المجتمع.

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